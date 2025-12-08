Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Zwei Einbrüche in Schloß Holte-Stukenbrock wurden der Polizei über das Wochenende (05.12./ 06.12.) gemeldet. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise. Verdächtige Beobachtungen teilen Sie bitte unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 mit.

Am Nikolaussamstag brachen bislang unbekannte Täter zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr in ein Haus an der Tenge-Rietberg Straße ein. Sie schlugen eine rückwärtige Tür ein und durchsuchten die Räume des Einfamilienhauses. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Ein weiterer Einbruch geschah an demselben Tag (15.45 Uhr - 20.00 Uhr) an der Straße Lange Wiese. Dort durchsuchten die Einbrecher ein Einfamilienhaus, nachdem sie über eine Terrassentür in das Haus gelangt sind.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell