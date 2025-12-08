PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Zwei Einbrüche in Schloß Holte-Stukenbrock wurden der Polizei über das Wochenende (05.12./ 06.12.) gemeldet. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise. Verdächtige Beobachtungen teilen Sie bitte unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 mit.

Am Nikolaussamstag brachen bislang unbekannte Täter zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr in ein Haus an der Tenge-Rietberg Straße ein. Sie schlugen eine rückwärtige Tür ein und durchsuchten die Räume des Einfamilienhauses. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Ein weiterer Einbruch geschah an demselben Tag (15.45 Uhr - 20.00 Uhr) an der Straße Lange Wiese. Dort durchsuchten die Einbrecher ein Einfamilienhaus, nachdem sie über eine Terrassentür in das Haus gelangt sind.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:15

    POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus an der Thesings Allee

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am frühen Mittwochabend (03.12., 18.30 - 19.55 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Thesings Allee. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge gelangten die Einbrecher durch ein Kellerfenster in das Wohnhaus ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 08:40

    POL-GT: Kita-Einbruch - versuchter Schuleinbruch

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Mittwochnachmittag (03.12., 15.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (04.12., 06.30 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in eine Kita an der Englischen Straße ein. Die Täter durchsuchten das Gebäude und versuchten Türen im Inneren aufzubrechen. In demselben Tatzeitraum versuchten Einbrecher in eine Schule an der Sundernstraße zu gelangen. Es wurden Türen und Fenster ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren