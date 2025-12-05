Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus an der Thesings Allee

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Mittwochabend (03.12., 18.30 - 19.55 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Thesings Allee. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge gelangten die Einbrecher durch ein Kellerfenster in das Wohnhaus und haben in der Folge Schmuck aus den Wohnräumen gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich der Thesings Allee? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell