Polizei Gütersloh

POL-GT: Kita-Einbruch - versuchter Schuleinbruch

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Mittwochnachmittag (03.12., 15.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (04.12., 06.30 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in eine Kita an der Englischen Straße ein. Die Täter durchsuchten das Gebäude und versuchten Türen im Inneren aufzubrechen. In demselben Tatzeitraum versuchten Einbrecher in eine Schule an der Sundernstraße zu gelangen. Es wurden Türen und Fenster beschädigt. In das Gebäude gelangten die Täter nicht. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen in der Umgebung machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

