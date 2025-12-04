Polizei Gütersloh

POL-GT: Fußgänger schlägt Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Montagnachmittag (01.12., 17.45 Uhr) schlug ein bislang unbekannter Fußgänger eine 31-jährige Fahrradfahrerin. Die Frau befuhr den Prozessionsweg auf der rechten Seite in Richtung Münsterstraße. Dabei kam ihr der unbekannte Fußgänger entgegen. Den Angaben nach schlug dieser unvermittelt auf die 31-Jährige ein. Daraufhin sei sie gestürzt. Der Mann lief in Richtung Thomas-Mann Straße davon. Der Unbekannte war ca. 30-35 Jahre alt, 180-190cm groß und hatte einen Bart. Er trug eine dunkle Winterjacke und eine Mütze mit integrierter Stirnleuchte.

Die 31-jährige Frau aus Harsewinkel erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer kann Hinweise zu der Tat und dem bislang unbekannten Mann machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell