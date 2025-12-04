PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Transporter-Fahrer verletzt Radfahrer schwer und flüchtet

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Im Kreisverkehr Brockhäger Straße/ Hesselteicher Straße ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen (04.12., 05.15 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt wurde.

Zuvor befuhr der 32-jährige Harsewinkeler mit seinem Pedelec aus Richtung Hesselteicher Straße den Kreisverkehr und beabsichtigte die erste Ausfahrt in die Dr.-Pieke-Straße zu nehmen. In dieselbe Richtung befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters die Hesselteicher Straße, hinter dem Pedelecfahrer. Als der Radfahrer den Kreisverkehr an der Ausfahrt verlassen wollte, überholte ihn der Transporter-Fahrer unvermittelt und touchierte den 32-Jährigen dabei. Diese stürzte und wurde schwer verletzt. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Zeugen verständigten kurz darauf den eingesetzten Rettungsdienst. Der 32-Jährige wurde anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.

Die Polizei sucht weitere Unfallzeugen. Wer kann Angabe zu dem Verkehrsunfall machen oder hat Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer des weißen Transporters? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

