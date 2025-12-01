PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer fest

Berlin - Prenzlauer Berg (ots)

In der Nacht zu Montag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser eine S-Bahn besprüht haben soll.

Gegen 23:45 Uhr informierten zivil eingesetzte Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei über eine Person, die eine S-Bahn in der Zugbildungsanlage am Bahnhof Greifswalder Straße auf einer Fläche von etwa 9 Quadratmetern besprühte.

Bei Erkennen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei ergriff der Mann die Flucht, bei der er sich beide Hände leicht verletzte. Die Beamtinnen und Beamten nahmen ihn unter Anwendung des Pfeffersprays vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung fanden sie bei dem britischen Staatsangehörigen diverse Sprayer-Utensilien und stellten diese als Beweismittel sicher.

Angeforderte Rettungssanitäter versorgten den 38-Jährigen vor Ort.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs gegen den polizeibekannten Mann ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2062293 - 17
E-Mail.: bpoli.b-hbf.con-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

