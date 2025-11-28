PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei deckt Schleusung von drei Personen auf der Autobahn 12 auf

Frankfurt (Oder) (ots)

Am Donnerstagabend deckten Einsatzkräfte die mutmaßliche Einschleusung von drei Personen auf der Autobahn auf.

Gegen 21:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei die Insassen eines in Polen zugelassenen Fahrzeuges an der Raststätte Biegener Hellen Nord. Der Fahrer wies sich mit seinem usbekischen Reisepass und einem gültigen polnischen Aufenthaltstitel aus. Die weiteren Fahrzeuginsassen, drei Männer aus Afghanistan und Pakistan im Alter von 18 und 22 Jahren, verfügten über keine für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland erforderlichen Dokumente.

Die Beamtinnen und Beamte nahmen die zwei afghanischen und den pakistanischen Staatsangehörigen in Gewahrsam und den 36-jährigen mutmaßlichen Schleuser vorläufig fest.

Gegen die mutmaßlich geschleusten Männer leitetet die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Zudem ermitteln die Einsatzkräfte wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern gegen den usbekischen Staatsangehörigen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wiesen die Beamtinnen und Beamten die Männer nach Polen zurück.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

