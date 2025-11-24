Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Taschendiebe auf frischer Tat am S-Bahnhof Ahrensfelde festgenommen

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Samstagmorgen nahm die Bundespolizei zwei Jugendliche und einen Heranwachsenden vorläufig fest, die zuvor einen schlafenden Reisenden innerhalb einer S-Bahn der Linie 7 bestohlen hatten.

Gegen 5:15 Uhr bemerkten zivil eingesetzte Kräfte der Bundespolizei, wie drei augenscheinlich Jugendliche gemeinschaftlich einen schlafenden Reisenden innerhalb einer am S-Bahnhof Ahrensfelde stehenden S-Bahn durchsuchten und ihm ein Portmonee sowie Bargeld entwendeten. Die Einsatzkräfte nahmen das Trio anschließend vorläufig fest und fanden bei der Durchsuchung des 15-, 16- sowie 19-Jährigen neben den entwendeten Geldkarten und dem Bargeld auch ein Smartphone bei dem 15-Jährigen, welches im Oktober dieses Jahres als gestohlen gemeldet wurde. Die Streife gab dem 20-jährigen Deutschen die entwendeten Gegenstände zurück.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen die beiden bereits polizeibekannten 15- und 16-jährigen moldauischen sowie den 19-jähirgen ukrainischen Staatsangehörigen. Der 15-Jährige hielt sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet auf und muss sich daher wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen setzten die Einsatzkräfte die Personen auf freien Fuß.

