Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gemeinsame Präventionsaktion zur Adventszeit vom 24. November bis zum 5. Dezember 2025

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg/Mitte/Spandau (ots)

In den kommenden Wochen informieren die Netzwerkpartner Prävention im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Ortsteilen Mitte, Spandau, Friedrichshain und Moabit zu verschiedenen Themen der Kriminalprävention und dem Opferschutz. Vom 24. November bis zum 5. Dezember 2025 werden Interessierte jeweils im Zeitraum von 12 bis 16 Uhr an folgenden Standorten beraten:

- Montag, 24. November 2025, Bahnhof Alexanderplatz (U-Bahnhof)

- Dienstag, 25. November 2025, Bahnhof Spandau

- Donnerstag, 4. Dezember 2025, Ostbahnhof

- Freitag, 5. Dezember 2025, Hauptbahnhof

Da sich der ÖPNV in Berlin großer Beliebtheit erfreut und dementsprechend stark genutzt wird, haben es sich die BVG, die Deutsche Bahn, die S-Bahn Berlin, die Bundespolizei und die Polizei Berlin zur gemeinsamen Aufgabe gemacht, fortwährend rund um das Thema Sicherheit im ÖPNV zu informieren und zu sensibilisieren.

Die Netzwerkpartner beraten zum Thema Zivilcourage und geben Tipps, wie man sich gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit gegen Taschendiebe schützen kann.

Weitere Informationen zu den Themen Taschendiebstahl und Zivilcourage finden Sie auf den Internetseiten der Netzwerkpartner.

Wir wünschen Ihnen eine schöne, besinnliche und vor allem sichere Vorweihnachtszeit!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell