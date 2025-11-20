Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizist nimmt Taschendiebe auf dem Heimweg fest

Berlin - Lichtenberg (ots)

Mittwochnachmittag nahm ein Bundespolizist zwei Personen vorläufig fest, die zuvor versucht hatten eine Seniorin auf dem S-Bahnhof Karlshorst zu bestehlen.

Gegen 14:25 Uhr bemerkte ein außer Dienst befindlicher Bundespolizist zwei Personen, die einer Frau in einer S-Bahn folgten. Auf dem S-Bahnhof Karlshorst griff dann einer der Männer in den Rucksack der Dame. Seine Begleiterin verdeckte die Tat. Der Beamte gab sich, noch vor Tatvollendung, als Polizist zu erkennen und nahm das Duo vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden rumänischen Staatsangehörigen fanden die Beamtinnen und Beamten zwei Mobiltelefone auf. Da das Duo keinen Eigentumsnachweis für die Telefone erbringen konnten, stellten die Einsatzkräfte diese als Beweismittel sicher. Die 80-jährige Deutsche bemerkte die Tat nicht und erlangte erst aufgrund der polizeilichen Maßnahmen Kenntnis davon.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls gegen die bereits Polizeibekannten ein.

Das Duo soll im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter zur Erwirkung von Untersuchungshaftbefehlen vorgeführt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell