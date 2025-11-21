Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Wertgegenstände am Bahnhof Südkreuz unterschlagen

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Donnerstagmorgen fand ein Mann eine liegengelassene Stofftasche am Bahnhof Berlin Südkreuz und entwendete diese samt darin befindlicher Gegenstände mit. Die Bundespolizei fahndete erfolgreich nach dem Flüchtigen und nahm ihn an einem anderen Bahnhof vorläufig fest.

Gegen 00:15 Uhr fand ein Mann eine Stofftasche, welche ein Reisender zuvor auf ein in der Westhalle des Bahnhofes Berlin Südkreuz aufgestelltes Klavier legte und anschließend vergaß.

Nach der Anzeigenaufgabe durch den Reisenden konnten Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei sowohl den Tathergang, als auch den weiteren Reiseweg des Unbekannten, anhand von Videoaufzeichnungen nachvollziehen. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann daraufhin am S-Bahnhof Herrmannstraße vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung des deutschen Staatsangehörigen fanden sie die Tasche als auch die vom Reisenden beschriebenen darin befindlichen Gegenstände, wozu u. a. auch ein Banksparbuch gehörte. Der 19-Jährige erhielt alles von den Beamtinnen und Beamten zurück.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der Unterschlagung gegen den 24-Jährigen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Polizeibekannten wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell