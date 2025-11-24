Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Handgepäck überführt verurteilten Mann am BER

Schönefeld - Landkreis Dahme-Spreewald (ots)

Freitagmorgen vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen BER einen Haftbefehl gegen einen Mann, dessen Handgepäck in der Luftsicherheitskontrolle einen Alarm auslöste.

Gegen 5:45 Uhr überprüften Mitarbeitende des Flughafens bei der Luftsicherheitskontrolle den 28-jährigen staatenlosen Mann sowie dessen Handgepäck. In seinem Rucksack erkannten sie einen augenscheinlich granatenähnlichen Gegenstand und alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei. Nach umfangreichen polizeilichen Maßnahmen stellte sich der Gegenstand als Feuerzeug heraus.

Bei der Überprüfung des Mannes ermittelten die Beamtinnen und Beamten, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stralsund wegen Diebstahls vorliegt. Das Amtsgericht Greifswald verurteilte den 28-Jährigen im Februar 2025 zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 15 EUR.

Zudem war seine Aufenthaltsgestattung bereits im Oktober 2025 ungültig geworden.

Da der polizeibekannte Mann die Summe nicht zahlen konnte, brachten ihn Einsatzkräfte zur Verbüßung seiner 65-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine brandenburgische Justizvollzugsanstalt.

Durch die umfangreichen polizeilichen Maßnahmen in der Luftsicherheitskontrolle verpassten insgesamt fünf Passagiere ihren Flug. Es ist beabsichtigt, dem 28-Jährigen die Kosten in Rechnung zu stellen.

