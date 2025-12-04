PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Männer schlagen auf Mann und Frau ein

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochabend (03.12., 21.58 Uhr) machten ein Mann und eine Frau im Bereich der Unterführung an der Friedrich-Ebert Straße auf sich aufmerksam. Die 33- und 28-jährigen Bielefelder gaben an, dass sie kurz zuvor im Bereich der Unterführung von zwei unbekannten Männern angegriffen worden seien. Nach einem kurzen Wortgefecht sollen beide Männer auf den 33-Jährigen eingeschlagen und ihn später am Boden liegend getreten haben. Die 28-jährige sei von den Unbekannten weggeschubst worden.

Die beiden als Südländer beschriebenen Männer rannten in Richtung Verler Straße davon. Einer hatte gelockte Haare und ein Fahrrad dabei.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat am Abend entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

