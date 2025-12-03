Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrzeugdiebstähle in Gütersloh - Polizei prüft Zusammenhänge und bittet um Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Fahrzeugdiebstählen in der Nacht (02.12. - 03.12.) aufgenommen. Zudem wurden in der Nacht jeweils beide Kennzeichen an zwei Fahrzeugen an der Immelstraße gestohlen. Ob es Tatzusammenhänge gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Zwischen Dienstagabend (18.00 Uhr) und Mittwochmorgen (08.40 Uhr) wurde ein weißer Fiat Ducato, Baujahr 2017 von dem Gelände eines Autohauses an der Avenwedder Straße gestohlen. Vor Ort ergab sich, dass ein weiterer Fiat Ducato Beschädigungen aufwies, welche auf einen Diebstahlsversuch schließen ließen.

Zwischen 23.30 Uhr und 07.00 Uhr wurde zudem ein weißer Citroen Jumper, Baujahr 2016 gestohlen, welcher an der Schledebrückstraße geparkt stand. Der Wagen wurde zuletzt mit dem Kennzeichen GT-CY1001 gefahren.

Hinweise und Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Tatorte nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

