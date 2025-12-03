Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Arndtstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine rückwärtige Tür am Dienstagabend (02.12., 18.20 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Arndtstraße. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume. Gestohlen wurde ersten Angaben nach eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

