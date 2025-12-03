PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Arndtstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine rückwärtige Tür am Dienstagabend (02.12., 18.20 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Arndtstraße. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume. Gestohlen wurde ersten Angaben nach eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

