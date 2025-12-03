Polizei Gütersloh

POL-GT: Kinder beobachten verdächtigen Mann in Borgholzhausen - Polizei bittet Eltern Ruhe zu bewahren

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Am Dienstagvormittag (02.12.) wurde die Polizei über einen verdächtigen Mann im Bereich der Grundschule an der Straße Am Ravensberg informiert.

Den Angaben der Kinder zufolge soll sich ein gänzlich unbekleideter und zudem bewaffneter Mann um ca. 09.45 am Schulhof der Violenbachschule, Standort Süd aufgehalten haben. Beschrieben wurde der Mann als ca. 70 Jahre alt, schlank, graue Haare und längerer Bart.

Die Schule hat sich richtigerweise direkt mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Eine entsprechende Person wurde im Umfeld nicht angetroffen. Gleichwohl unter den Kindern große Aufregung herrschte, sich mehrere Beobachtungen überlagerten und eine Verwechslung mit einem Jogger in der Nähe nicht auszuschließen ist, nimmt die Polizei die Sorgen der Eltern, Lehrer und der Kinder ernst. Die Ermittlungen zu den Hintergründen wurden aufgenommen. Zudem wird die Polizei in enger Absprache mit der Schulleitung in den kommenden Tagen stärker an der Schule präsent sein, um den Beteiligten Sicherheit zu geben.

Die Polizei hat Erfahrung mit Beobachtungen dieser Art. Wichtig ist, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden und keine weiteren Ängste bei den Kindern zu wecken. Sollten Sie Hinweise zu dem beschriebenen Vorfall haben, melden Sie diese der Polizei über die Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0. Wählen Sie in Akutfällen immer die 110.

