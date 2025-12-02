Polizei Gütersloh

POL-GT: Diverse Module aus Solarpark gestohlen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende (29.11. - 01.12.) an der Straße Geweckenhorst im Ortsteil St. Vit 35 Solarmodule gestohlen. Die Photovoltaikeinheiten waren auf einem eingezäunten Areal eines landwirtschaftlichen Grundstücks montiert. Die Diebe durchtrennten Teile des Zaunes und demontierten anschließend die 35 Module. Zudem wurden mehrere hundert Meter Gleichspannungskabel gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Diebstahl machen oder hatte verdächtige Beobachtungen an der Straße Geweckenhorst? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell