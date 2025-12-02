Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist vor Seniorenheim

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montagnachmittag (01.12., 17.55 Uhr) fiel ein bislang unbekannter Mann vor einem Fenster einer Senioreneinrichtung an der Berliner Straße in der Nähe der Dr.-Kranefuß Straße auf. Der ca. 50-60 Jahre alte Mann zeigte sich in schamverletzender Weise. Er war ca. 160 cm groß und hatte einen grauen Vollbart. Montagabend trug er einen grünen Parka, eine dunkle Mütze und eine dunklen Rucksack.

Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell