Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter und vollendeter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Ortsteil Friedrichsdorf waren für bislang unbekannte Täter am Samstag (29.11.) zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Lortzingstraße Ziel eines Einbruchs. Im Tatzeitraum von 14.45 - 21.30 Uhr hebelten die Einbrecher die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertegegenständen. Gestohlen wurde Schmuck. Bei einer weiteren Wohnung im ersten Obergeschoss scheiterten die Täter beim Versuch die Balkontür aufzuhebeln.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Tat machen oder hatte verdächtige Beobachtungen an der Lortzingstraße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

