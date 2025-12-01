Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbrüche in Schloß Holte und Sende

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Unbekannte Täter sind in Schloß Holte und im Ortsteil Sende jeweils in ein Einfamilienhaus gewaltsam eingebrochen. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Am Westfalenweg in Sende hebelten die Einbrecher im Tatzeitraum von Montag bis Samstag (24.11. - 29.11.) die rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Zum Diebesgut konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Einen Beuteschaden erzielten unbekannte Täter in einem Einfamilienhaus an der Sender Straße in Schloß Holte. Am Samstag (29.11.) nutzten die Einbrecher einen Tatzeitraum von 16.20 - 19.00 Uhr. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, suchten die Täter nach Wertgegenständen und haben ersten Feststellungen nach Goldschmuck gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

