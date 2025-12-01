PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbrüche in Schloß Holte und Sende

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Unbekannte Täter sind in Schloß Holte und im Ortsteil Sende jeweils in ein Einfamilienhaus gewaltsam eingebrochen. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Am Westfalenweg in Sende hebelten die Einbrecher im Tatzeitraum von Montag bis Samstag (24.11. - 29.11.) die rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Zum Diebesgut konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Einen Beuteschaden erzielten unbekannte Täter in einem Einfamilienhaus an der Sender Straße in Schloß Holte. Am Samstag (29.11.) nutzten die Einbrecher einen Tatzeitraum von 16.20 - 19.00 Uhr. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, suchten die Täter nach Wertgegenständen und haben ersten Feststellungen nach Goldschmuck gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:34

    POL-GT: Geldübergabe nach Schockanruf in Gütersloh - Zeugen gesucht

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Nach einem Schockanruf hat ein ca. 45-jähriger Betrüger am Samstagabend (29.11.) einen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck von einer gutgläubigen Dame erhalten. Gegen 19.00 Uhr wurde die Dame von einem Mann angerufen. Dieser gab sich als naher Angehöriger aus. Er berichtete, dass er einen folgenschweren Unfall verursacht ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 15:35

    POL-GT: Schwerer Unfall in Steinhagen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Donnerstagmittag (27.11., 14.05 Uhr) befuhr ein 24-jähriger Mann aus Halle (Westf.) mit einem Motorrad die Bahnhofstraße in Richtung Mühlenstraße. Zeitgleich bog ein 70-jähriger Bielefelder mit seinem Skoda Oktavia von einer Zufahrt an der Straße An der Jüpke nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Dieser erlitt durch den ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 15:14

    POL-GT: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Donnerstagnachmittag (27.11., 16.38 Uhr) erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen kam es wie folgt zu dem Unfall: Ein 18-jähriger Suzuki-Fahrer aus Harsewinkel befuhr die Hesselteicher Straße aus dem Stadtbereich kommen. Dabei kam es in Höhe der Talstraße zu einem Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer, welcher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren