PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldübergabe nach Schockanruf in Gütersloh - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nach einem Schockanruf hat ein ca. 45-jähriger Betrüger am Samstagabend (29.11.) einen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck von einer gutgläubigen Dame erhalten. Gegen 19.00 Uhr wurde die Dame von einem Mann angerufen. Dieser gab sich als naher Angehöriger aus. Er berichtete, dass er einen folgenschweren Unfall verursacht habe. Um eine Haftstrafe zu umgehen, benötige er Bargeld für die Kaution.

Nach dem über eine Stunde andauernden Telefonat mit dem angeblichen Verwandten, übergab die Frau Bargeld und Schmuck an den Abholer an ihrer Haustür. Sie wohnt in einer Siedlung zwischen der Brockhäger Straße und der Marienfelder Straße. Der Mann an der Haustür hatte kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. Am Samstag trug er eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose.

Die Polizei warnt. Es handelt sich um eine Betrugsmasche. Die Täter handeln sehr geschickt und sind genau vorbereitet. Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände! In keinem Fall wird die echte Polizei jemals Geld am Telefon fordern. Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung! Rufen Sie unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer die örtliche Polizei Gütersloh an, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben! Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche!

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 15:35

    POL-GT: Schwerer Unfall in Steinhagen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Donnerstagmittag (27.11., 14.05 Uhr) befuhr ein 24-jähriger Mann aus Halle (Westf.) mit einem Motorrad die Bahnhofstraße in Richtung Mühlenstraße. Zeitgleich bog ein 70-jähriger Bielefelder mit seinem Skoda Oktavia von einer Zufahrt an der Straße An der Jüpke nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Dieser erlitt durch den ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 15:14

    POL-GT: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Donnerstagnachmittag (27.11., 16.38 Uhr) erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen kam es wie folgt zu dem Unfall: Ein 18-jähriger Suzuki-Fahrer aus Harsewinkel befuhr die Hesselteicher Straße aus dem Stadtbereich kommen. Dabei kam es in Höhe der Talstraße zu einem Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer, welcher ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 14:53

    POL-GT: 22-Jähriger kommt alkoholisiert von der Fahrbahn ab

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Donnerstagabend (27.11., 23.11 Uhr) befuhr ein 22-jähriger Rietberger die Neuenkirchener Straße und kam nach jetzigem Stand der Ermittlungen in Höhe der Straße Zum Sporkfeld nach rechts von der Straße ab. Dabei touchierte er mit seinem Renault einen Baum. Durch den Unfall zog sich der 22-Jährige schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren