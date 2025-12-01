Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldübergabe nach Schockanruf in Gütersloh - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nach einem Schockanruf hat ein ca. 45-jähriger Betrüger am Samstagabend (29.11.) einen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck von einer gutgläubigen Dame erhalten. Gegen 19.00 Uhr wurde die Dame von einem Mann angerufen. Dieser gab sich als naher Angehöriger aus. Er berichtete, dass er einen folgenschweren Unfall verursacht habe. Um eine Haftstrafe zu umgehen, benötige er Bargeld für die Kaution.

Nach dem über eine Stunde andauernden Telefonat mit dem angeblichen Verwandten, übergab die Frau Bargeld und Schmuck an den Abholer an ihrer Haustür. Sie wohnt in einer Siedlung zwischen der Brockhäger Straße und der Marienfelder Straße. Der Mann an der Haustür hatte kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. Am Samstag trug er eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose.

Die Polizei warnt. Es handelt sich um eine Betrugsmasche. Die Täter handeln sehr geschickt und sind genau vorbereitet. Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände! In keinem Fall wird die echte Polizei jemals Geld am Telefon fordern. Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung! Rufen Sie unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer die örtliche Polizei Gütersloh an, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben! Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell