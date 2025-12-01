Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Unfall in Harsewinkel - 86-Jährige ins Krankenhaus geflogen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Eine 86-jährige E-Bike-Fahrerin erlitt Sonntagmorgen (30.11., 11.55 Uhr) bei einem Unfall schwere Verletzungen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte die Dame die Clarholzer Straße in Höhe des Emsstadions zu queren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Autofahrer aus Oelde, welcher mit einem VW Passat auf der Clarholzer Straße aus Richtung Harsewinkel kommend unterwegs war. Die Frau aus Harsewinkel stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle teilweise voll gesperrt.

