Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhauseinbruch in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Zwischen Donnerstag (27.11., 12.00 Uhr) und Sonntagmorgen (30.11., 09.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnhaus am Buchenweg ein. Über die Eingangstür verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt. Im Inneren des Hauses brachen sie weitere Schränke auf und durchsuchten sie. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Wer kann Angaben dazu machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum am Buchenweg oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell