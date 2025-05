Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Polizei bittet um Hinweise

Föhren (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Kreuzstraße in Föhren zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 13.05.2025, 23:30 Uhr, und dem 14.05.2025, 01:20 Uhr.

Bislang unbekannte Täter beschädigten dabei mehrere Autos durch das Zerstechen der Reifen. Die Fahrzeuge waren allesamt am Fahrbahnrand abgestellt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgekommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell