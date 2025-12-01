Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Unbekannte Täter hebelten vergangene Woche (25.11., 18.00 Uhr - 28.11., 15.30 Uhr) ein Fenster eines Hauses an der Straße In den Gründen auf. Die Einbrecher durchsuchten Schubladen und Schränke. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

