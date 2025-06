Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Bundesweiter Rauchmeldertag am Freitag, den 13. Juni 2025

Weinheim (ots)

Am Freitag, den 13. Juni, ist bundesweiter Rauchmeldertag. Die Kampagne "Rauchmelder retten Leben" und die Feuerwehren weisen die Bürger an diesem Tag überall im Land daraufhin, dass neben der Installation auch die regelmäßige Wartung von Rauchmeldern unbedingt erforderlich ist. Laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes stirbt in Deutschland durchschnittlich immer noch jeden Tag ein Mensch an den Folgen eines Brandes. 95 Prozent der Betroffenen ersticken an giftigen Rauchgasen. Funktionsfähige Rauchmelder hätten ihr Leben retten können.

Inzwischen ist es zur Pflicht geworden, Rauchmelder in Wohnungen zu nutzen um dem tödlichen Brandrauch den Gar für uns Menschen aus zu machen. Die Feuerwehr Weinheim wurde im vergangenen Jahr mehrfach zu Einsätzen aufgrund ausgelöster Rauchmelder gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass die meisten Alarme durch vergessenes Kochgut auf dem Herd ausgelöst wurden. Auch vergangene Woche war die Feuerwehr Weinheim bei einem ausgelösten Rauchmelder in einer leerstehenden Wohnung im Einsatz. Die Feuerwehr Weinheim weist darauf hin, dass solche Einsätze keine Seltenheit sind, aber dennoch wichtig, um die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung funktionierender Rauchmelder zu lenken. Sie empfiehlt, beim Kochen stets aufmerksam zu sein und Rauchmelder regelmäßig zu überprüfen, um unnötige Einsätze zu vermeiden. Auch gilt es zu überprüfen, dass sowohl Herd, als auch Backofen beim verlassen der Wohnung ausgeschaltet sind, um solche Einsätze und auch Schäden zu vermeiden. Doch wie erkenne ich ob mein Rauchmelder überhaupt noch funktioniert? Viele Menschen vergessen, ihre Rauchmelder regelmäßig zu testen und warten. Die meisten Rauchmelder haben einen Testknopf, auch Prüftaste genannt. Mit dieser Taste kann man testen und überprüfen, ob der Rauchmelder funktioniert. Auf der Seite www.rauchmelder-lebensretter.de finden Sie wertvolle Tipps zum Umgang und der Wartung von Rauchmeldern.

Kommt es dennoch zu einem Brandereignis, gibt die Landesfeuerwehrschule in einer Animation, wertvolle Tipps zum richtigen Verhalten im Brandfall.

Animationsclip des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg zum Verhalten im Brandfall Der Feuerwehr-Löwe Badele und sein Freund der kleine Elefant Württele erklären wie einfach man sich bei einem Brand richtig verhält und was genau dann zu tun ist. Diesen Animationsclip findet man auf unserem Youtube-Kanal unter https://youtu.be/mNo_KCtK3to. Weitere begleitende Unterlagen zum Clip sind auf unserer Homepage unter https://www.fwvbw.de/verhalten-im-brandfall-handreichung-und-arbeitsmittel,307.html verfügbar.

Den Rauchmeldertag gibt es seit 2006. Sein Motto lautet: "Freitag der 13. könnte Ihr Glückstag sein". Der nächste Rauchmeldertag findet am 13. Juni 2026.

