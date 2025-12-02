POL-GT: Vermisste Seniorin wohlbehalten angetroffen

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Unbekannte Täter hebelten vergangene Woche (25.11., 18.00 Uhr - 28.11., 15.30 Uhr) ein Fenster eines Hauses an der Straße In den Gründen auf. Die Einbrecher durchsuchten Schubladen und Schränke. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum am ...

