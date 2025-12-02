POL-GT: Vermisste Seniorin wohlbehalten angetroffen
Gütersloh (ots)
Gütersloh (FK) - Die seit Dienstagmittag (02.12.) vermisste Seniorin wurde wohlbehalten angetroffen. Polizeibeamte trafen sie im Ortsteil Isselhorst an. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde eingestellt.
