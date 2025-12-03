PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Zwei Einbrecher flüchten vor Bewohner

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Dienstagabend (02.12., 18.45 Uhr) sind zwei bislang unbekannte Einbrecher durch einen Hausbewohner an der Ludwig-Richter Straße aufgeschreckt worden. Sie flüchteten. Einer von ihnen war zwischen 175cm - 185cm groß und dunkel gekleidet. Er trug eine Mütze. Die Täter sind über ein Erdgeschossfenster in das Haus gelangt.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen aufgesucht und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

