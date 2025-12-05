Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch - Einbrecher flüchten vor Bewohnerin

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Donnerstag (04.12., 14.30 Uhr - 18.20 Uhr) brachen bislang unbekannte Personen in ein Haus am Allerbecker Weg ein. Zunächst hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Als die Bewohnerin auf nach Hause kam, flüchtete einer der Einbrecher aus dem Fenster. Der zweite Mann befand sich vermutlich im Außenbereich. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat Donnerstag verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

