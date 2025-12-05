Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Braunholzstraße in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen Donnerstag (04.12., 14.00 Uhr - 20.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Braunholzstraße ein. Über eine rückwärtige Tür gelangten die Täter in das Haus. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat Donnerstag verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell