Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bushaltestelle beschädigt: Wer war der Mann im orangefarbenen Pullover?

Maintal (ots)

(lei) Jede Menge Scherben und gut 500 Euro Sachschaden hat ein bislang Unbekannter am späten Dienstagabend an einer Bushaltestelle in der Kennedystraße, Ecke Kreuzgartenstraße hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben wurde und einen auffälligen orangefarbenen Pullover trug. Außerdem war er mit einer Schirmmütze, einer kurzen schwarzen Hose sowie weißen Schuhen bekleidet. Den Angaben eines Zeugen zufolge, der kurz vor Mitternacht den Notruf gewählt hatte, trat der Täter die Seitenscheibe der Haltestelle ein, ehe er davonrannte. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell