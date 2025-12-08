PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Radfahrprüfung an der Grundschule St. Johannis

POL-GT: Radfahrprüfung an der Grundschule St. Johannis
Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Mittwoch (10.12., 08.45 Uhr - 10.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der St.-Johannis-Schule in Greffen die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Mittwoch begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie Ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren. Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sichere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

