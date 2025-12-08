Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einbrüche in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Samstag (06.12., 16.30 Uhr - 21.00 Uhr) wurde in ein Haus an der Lessingstraße eingebrochen. Die Täter durchsuchten das Einfamilienhaus. Zuvor hebelten sie eine Außentür auf. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Darüber hinaus wurde in ein Haus am Ziegeleiweg eingebrochen. Zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr öffneten Einbrecher ein Fenster. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Tatorte am Wochenende machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell