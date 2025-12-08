PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschäftseinbruch in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Samstag (05.12., 15.00 Uhr - 06.12., 11.40 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter über eine Fensterscheibe in ein Büro an der Mühlenstraße ein. Sie durchsuchten im Inneren Schubladen und Schränke. Ob etwas gestohlen worden ist, konnte am Samstag nicht gesagt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Beobachtungen in der Umgebung machen können. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

