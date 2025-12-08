PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule Laukshof

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Mittwoch (10.12., 09.00 Uhr - 10.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Laukshof die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Straße Laukshof im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Mittwoch begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren. Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

