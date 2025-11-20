PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Sereetz/Ostholstein Mit 164 km/h durch die Baustelle

Lübeck (ots)

Der Fahrer eines BMW wurde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Baustellenbereich auf der Autobahn von Polizisten festgestellt. Nachdem er sich der Kontrolle durch Flucht entzogen hatte, konnte er nun identifiziert werden.

Am Nachmittag des 11.11.2025 befuhren fuhren Beamte des Video- und Geschwindigkeitsmessdienstes des Polizeiautobahnreviers Scharbeutz mit ihrem Videowagen im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Fehmarn.

Im Bereich der Autobahnbaustelle zwischen Sereetz und Pansdorf wurden sie von einem BMW mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Im Bereich der Baustelle ist wegen der verengten Fahrstreifen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h vorgeschrieben.

Die Beamten nahmen die Verfolgung des BMW auf. Sie konnten die Fahrt auf Video aufzeichnen und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs messen. Nach Abzug einer Toleranz wird dem Fahrer eine Geschwindigkeit von 164 km/h vorgeworfen. Er hat die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem zu dem Zeitpunkt stark befahrenen Streckenabschnitt um mehr als das Doppelte überschritten.

Der Fahrer missachtete zudem noch die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und konnte sich einer Verkehrskontrolle entziehen. Die Identität des Fahrers klärten die Beamten des Polizeiautobahnreviers in weiteren Ermittlungen.

Gegen den 34-jährigen Fahrer des BMW wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Nötigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Ihn erwarten drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 700 Euro Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 09:50

    POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Nord Lkw kracht in Hauswand

    Lübeck (ots) - Am Mittwoch (19.11.2025) gegen 01.20 Uhr fuhr ein Lkw in der Reepschlägerstraße gegen ein Gebäude. Ursächlich dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein. Das Haus ist akut einsturzgefährdet. Zwei Männer im Alter von 37 und 62 Jahren waren mit dem Lkw für eine Firma aus dem Kreis Segeberg unterwegs. Der Ältere setzte den jüngeren Mann gegen 01.20 Uhr bei dessen Fahrzeug in der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:11

    POL-HL: Kabelhorst/Ostholstein Linienbus brennt aus

    Lübeck (ots) - Am Montag (17.11.2025) geriet ein Linienbus auf der Kreisstraße 58 in Brand. Busfahrer und Fahrgast konnten den Bus unverletzt verlassen bevor dieser durch das Feuer komplett zerstört wurde. Die Kreisstraße musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Ein Bus der Norddeutschen Verkehrsbetriebe fing während der Fahrt am Montag gegen 11.45 Uhr in Kabelhorst, Ortsteil Schwienkuhl Feuer. ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:17

    POL-HL: Neustadt/Ostholstein Parkende Fahrzeuge gerammt - hoher Sachschaden

    Lübeck (ots) - Am 16.11.2025 gegen 02.20 Uhr wurden zwei an der Straße abgestellte Fahrzeuge stark beschädigt. Ein Audi Q 5 war von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Pkw geprallt. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein 28-jähriger Neustädter wurde Sonntag gegen 02.20 Uhr durch einen lauten Knall wach. Der Mann wäre dann aus dem Haus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren