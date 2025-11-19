Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Nord Lkw kracht in Hauswand

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (19.11.2025) gegen 01.20 Uhr fuhr ein Lkw in der Reepschlägerstraße gegen ein Gebäude. Ursächlich dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein. Das Haus ist akut einsturzgefährdet.

Zwei Männer im Alter von 37 und 62 Jahren waren mit dem Lkw für eine Firma aus dem Kreis Segeberg unterwegs. Der Ältere setzte den jüngeren Mann gegen 01.20 Uhr bei dessen Fahrzeug in der Reepschlägerstraße ab.

Der 37-Jährige hätte unmittelbar danach einen Knall gehört und gesehen, dass der Lkw an der Hauswand stand. Sein Kollege hätte wenden wollen und hätte keine Erinnerung daran, was danach passiert wäre.

Der 62-jährige Fahrer wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Es gab Hinweise auf einen medizinischen Notfall, der zu dem Unfall geführt haben dürfte.

Der Lkw konnte zurückgesetzt werden. Kräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerk sicherten noch in der Nacht das Haus mit Stützen. Es besteht Einsturzgefahr. Eine Mieterin aus dem Gebäude musste anderweitig untergebracht werden.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest

