PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Nord Lkw kracht in Hauswand

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (19.11.2025) gegen 01.20 Uhr fuhr ein Lkw in der Reepschlägerstraße gegen ein Gebäude. Ursächlich dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein. Das Haus ist akut einsturzgefährdet.

Zwei Männer im Alter von 37 und 62 Jahren waren mit dem Lkw für eine Firma aus dem Kreis Segeberg unterwegs. Der Ältere setzte den jüngeren Mann gegen 01.20 Uhr bei dessen Fahrzeug in der Reepschlägerstraße ab.

Der 37-Jährige hätte unmittelbar danach einen Knall gehört und gesehen, dass der Lkw an der Hauswand stand. Sein Kollege hätte wenden wollen und hätte keine Erinnerung daran, was danach passiert wäre.

Der 62-jährige Fahrer wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Es gab Hinweise auf einen medizinischen Notfall, der zu dem Unfall geführt haben dürfte.

Der Lkw konnte zurückgesetzt werden. Kräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerk sicherten noch in der Nacht das Haus mit Stützen. Es besteht Einsturzgefahr. Eine Mieterin aus dem Gebäude musste anderweitig untergebracht werden.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:11

    POL-HL: Kabelhorst/Ostholstein Linienbus brennt aus

    Lübeck (ots) - Am Montag (17.11.2025) geriet ein Linienbus auf der Kreisstraße 58 in Brand. Busfahrer und Fahrgast konnten den Bus unverletzt verlassen bevor dieser durch das Feuer komplett zerstört wurde. Die Kreisstraße musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Ein Bus der Norddeutschen Verkehrsbetriebe fing während der Fahrt am Montag gegen 11.45 Uhr in Kabelhorst, Ortsteil Schwienkuhl Feuer. ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:17

    POL-HL: Neustadt/Ostholstein Parkende Fahrzeuge gerammt - hoher Sachschaden

    Lübeck (ots) - Am 16.11.2025 gegen 02.20 Uhr wurden zwei an der Straße abgestellte Fahrzeuge stark beschädigt. Ein Audi Q 5 war von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Pkw geprallt. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein 28-jähriger Neustädter wurde Sonntag gegen 02.20 Uhr durch einen lauten Knall wach. Der Mann wäre dann aus dem Haus ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:37

    POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Nord Falsche Handwerker - Polizei sucht Zeugen

    Lübeck (ots) - Am 12.11.2025 verschaffte sich ein Tatverdächtiger Zugang zur Wohnung einer 78-Jährigen. Er hätte vorgegeben, die Heizkörper der Wohnung auf etwaige Lecks untersuchen zu müssen. Der Mann hätte die Frau abgelenkt und Bargeld aus der Wohnung entwendet. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren