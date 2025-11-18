PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Kabelhorst/Ostholstein Linienbus brennt aus

Lübeck (ots)

Am Montag (17.11.2025) geriet ein Linienbus auf der Kreisstraße 58 in Brand. Busfahrer und Fahrgast konnten den Bus unverletzt verlassen bevor dieser durch das Feuer komplett zerstört wurde. Die Kreisstraße musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Ein Bus der Norddeutschen Verkehrsbetriebe fing während der Fahrt am Montag gegen 11.45 Uhr in Kabelhorst, Ortsteil Schwienkuhl Feuer.

Der 56-jährige Busfahrer hielt den Bus an. Er und der einzige Fahrgast konnten den Bus unverletzt verlassen. Das Feuer breitete sich anschließend im gesamten Fahrzeug aus. Die Feuerwehren aus Lensahn, Damlos und Kabelhorst-Schwienkuhl bekämpften den Brand.

Für die Dauer von fünf Stunden war die Kreisstraße für die Brandbekämpfung, Bergung des Wracks durch ein Abschleppunternehmen sowie die Reinigung der Fahrbahn gesperrt.

Zur Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden. Ein technischer Defekt dürfte brandursächlich gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

