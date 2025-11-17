Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Neustadt/Ostholstein Parkende Fahrzeuge gerammt - hoher Sachschaden

Lübeck (ots)

Am 16.11.2025 gegen 02.20 Uhr wurden zwei an der Straße abgestellte Fahrzeuge stark beschädigt. Ein Audi Q 5 war von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Pkw geprallt. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Ein 28-jähriger Neustädter wurde Sonntag gegen 02.20 Uhr durch einen lauten Knall wach. Der Mann wäre dann aus dem Haus auf die Straße gelaufen und hätte einen Audi Q 5 mittig auf der Fahrbahn stehend in Fahrtrichtung Oldenburger Straße vorgefunden. Alle Airbags des Autos hätten ausgelöst. Der Fahrer, ein 46 Jahre alter Deutscher aus Neustadt hätte am Steuer gesessen und wäre ansprechbar gewesen.

Der Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten stellten beim mutmaßlichen Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Der 46-Jährige lehnte eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ab.

Zwei rechtsseitig am Fahrbahnrand des Kremper Wegs in Richtung Oldenburger Straße abgestellte Fahrzeuge, ein VW Touran und ein Kia EV3 wurden stark im Frontbereich beschädigt. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 45.000 Euro. Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Unfallverursacher wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf das Polizeirevier Neustadt gebracht. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell