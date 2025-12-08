Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Schlägereien am Markt - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.12., 01.45 - 02.15 Uhr) fuhren Polizeikräfte wegen mehrerer Schlägereien zum Markt in der Wiedenbrücker Innenstadt. Vor einem Lokal ereigneten sich im Tatzeitraum bisher drei bekannte und nach derzeitigem Stand nicht im Zusammenhang stehende körperliche Auseinandersetzungen.

Zunächst geriet ein 22-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit zwei bislang unbekannten Männern aneinander. Nach einem kurzen Disput wurde der 22-Jährige von den beiden Tätern gestoßen und mehrfach geschlagen. Dabei entriss einer der beiden dem 22-Jährigen eine Umhängetasche, in der sich eine Geldbörse mit Bargeld befand. Beide Täter flüchteten anschließend. Der Beschreibung nach waren die Männer zwischen 20 - 25 Jahre und etwa 1,70 - 1,80 Meter groß, mit südländischem Aussehen. Beide hatten zurückgegelte Haare mit Seitenscheitel und beide waren dunkel gekleidet.

Im Weiteren kam es zu einer größeren Schlägerei zwischen etwa 20 Beteiligten Männern. Zwei Männer aus Rheda-Wiedenbrück (27, 29) wurden dabei von der Gruppe Tatverdächtiger leicht verletzt und mussten im nahen Krankenhaus anschließend ambulant versorgt werden. Die Gruppe soll überwiegend aus etwa 25-jährigen Männern mit südländischem Aussehen bestanden haben.

Die eingesetzten Beamten nahmen dann noch eine weitere Körperverletzung auf, welche sich ebenfalls am Markt zugetragen hatte. Hier wiederum wurde ein 43-jähriger Mann aus Oelde unvermittelt von einem unbekannten Mann vor dem Lokal geschlagen. Da sich der 43-Jährige während der Anzeigenaufnahme selber verbal aggressiv verhielt und die Begehung möglicher Straftaten nicht ausgeschlossen werden konnte, nahmen die Polizeikräfte den Mann in Gewahrsam.

Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Schlägereien am Markt machen? Wer kann Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell