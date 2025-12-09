POL-GT: Kaunitzer Straße in Schloß Holte-Stukenbrock - Einbruch
Gütersloh (ots)
Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Zwischen Freitag (05.12.) und Montag (08.12.) sind bislang unbekannte Täter in ein Büro an der Kaunitzer Straße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
