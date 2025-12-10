PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Die Polizei Gütersloh hat am Dienstag (09.12.) Verkehrskontrollen im Gütersloher Stadtbereich durchgeführt. Dabei fielen viele Fahrradfahrer regelwidrig auf. Insbesondere die Innenstadt passierten einige Zweiradfahrer trotz des bestehenden Verbots in einigen Abschnitten. Acht Radfahrer mussten Verwarngelder zahlen.

Die Kontrollen fanden nicht nur in der Innenstadt, sondern auch an der Dalkestraße und an der Carl-Bertelsmann Straßen in den Bereichen Oststraße und Marienstraße statt. Insgesamt hielten die Beamten neun telefonierende Fahrradfahrer an und elf, welche auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs waren. Darüber hinaus wurden E-Scooter-Fahrer angehalten, welche zu zweit auf einem Fahrzeug unterwegs waren und welche, die ohne entsprechenden Versicherungsschutz fuhren.

Auch Autofahrer mussten Verwarngelder zahlen. Acht waren während der Fahrt mit ihrem Telefon beschäftigt, drei waren selber nicht angeschnallt oder hatten ihr Kind nicht richtig gesichert und einer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen Letzteren wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Rahmen der Aktion Radschlag, aber auch im Rahmen des Präsenzkonzeptes "Sicherheit im Kreis" wird sich die Polizei Gütersloh weiterhin mit präventiven sowie auch repressiven Maßnahmen an alle Verkehrsteilnehmenden richten - zu Ihrer Sicherheit!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
