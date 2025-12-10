PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei bestreift Grundschule nach Sichtung eines verdächtigen Mannes

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Donnerstag (04.12.) wurde die Polizei Gütersloh über einen verdächtig erscheinenden Mann unweit einer Grundschule am Pfarrer-Huckschlag Weg informiert. Der Mann soll zunächst am frühen Morgen im Bereich der Spielgeräte auf dem Schulhof gewesen sein. Zudem soll sich ebenfalls an dem Morgen ein Mann vor einer Schülerin aus einem Busch auf den Gehweg gesprungen sein. Der Mann soll sich dem Kind in den Weg gestellt haben. Richtigerweise ist das Kind weggelaufen und hat sich später einem Erwachsenen anvertraut.

In beiden Fällen soll der Mann dunkel gekleidet gewesen sein. Zudem trug er eine Mund- und Nasenschutzmaske.

Die Polizei hat bereits am Donnerstag die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und ist seitdem in enger Absprache mit der Schulleitung zu den Hol- und Bringzeiten intensiver an der Schule unterwegs. Eine entsprechende Person wurde im Umfeld nicht angetroffen. Die Polizei hat Erfahrung mit Beobachtungen dieser Art. Wichtig ist, verdächtige Informationen der Polizei zu melden und keine weiteren Ängste bei den Kindern zu wecken. Sollten Sie Hinweise zu dem beschriebenen Vorfall haben, melden Sie diese der Polizei über die Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0. Wählen Sie in Akutfällen immer die 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 10:53

    POL-GT: Einbruch an der Franz-Claas Straße in Harsewinkel

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - In der Nacht zu Dienstag (09.12., 00.50 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Franz-Claas Straße ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und durchsuchten anschließend Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise und Angaben dazu nimmt ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:37

    POL-GT: Einbrüche in Gütersloh

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag (06.12., 13.00Uhr) und Montag (08.12., 07.30 Uhr) in Büroräumlichkeiten an der Bismarckstraße eingebrochen. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf. Gestohlen wurden Bargeld und elektronische Geräte. Zwischen Freitagnachmittag (05.12., 16.30 Uhr) und Montagmorgen (08.12., 07.00 Uhr) wurde in Büroräumlichkeiten an der Kaiserstraße eingebrochen. Dort wurden diverse elektronische ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:44

    POL-GT: Kaunitzer Straße in Schloß Holte-Stukenbrock - Einbruch

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Zwischen Freitag (05.12.) und Montag (08.12.) sind bislang unbekannte Täter in ein Büro an der Kaunitzer Straße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren