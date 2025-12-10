Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei bestreift Grundschule nach Sichtung eines verdächtigen Mannes

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Donnerstag (04.12.) wurde die Polizei Gütersloh über einen verdächtig erscheinenden Mann unweit einer Grundschule am Pfarrer-Huckschlag Weg informiert. Der Mann soll zunächst am frühen Morgen im Bereich der Spielgeräte auf dem Schulhof gewesen sein. Zudem soll sich ebenfalls an dem Morgen ein Mann vor einer Schülerin aus einem Busch auf den Gehweg gesprungen sein. Der Mann soll sich dem Kind in den Weg gestellt haben. Richtigerweise ist das Kind weggelaufen und hat sich später einem Erwachsenen anvertraut.

In beiden Fällen soll der Mann dunkel gekleidet gewesen sein. Zudem trug er eine Mund- und Nasenschutzmaske.

Die Polizei hat bereits am Donnerstag die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und ist seitdem in enger Absprache mit der Schulleitung zu den Hol- und Bringzeiten intensiver an der Schule unterwegs. Eine entsprechende Person wurde im Umfeld nicht angetroffen. Die Polizei hat Erfahrung mit Beobachtungen dieser Art. Wichtig ist, verdächtige Informationen der Polizei zu melden und keine weiteren Ängste bei den Kindern zu wecken. Sollten Sie Hinweise zu dem beschriebenen Vorfall haben, melden Sie diese der Polizei über die Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0. Wählen Sie in Akutfällen immer die 110.

