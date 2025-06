Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnmeldung - Lassen Sie Ihre Taschen nicht unbeaufsichtigt!

Raum PI Bad Salzungen (ots)

In den letzten Monaten kam es unter anderem in Bad Salzungen und Bad Liebenstein, aber auch in anderen Orten im Schutzbereich der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu mehreren Fällen, in denen unbekannte Täter in einem unbeaufsichtigten Moment die Geldbörsen von Senioren aus ihren Einkaufskörben entwendeten. Die Geschädigten, welche sich in unterschiedlichen Einkaufsmärkten befanden, bemerkten den Diebstahl zumeist erst später, als sie an der Kasse bezahlen wollten. Somit gibt es bislang kaum Hinweise auf den/die Täter. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen im Zusammenhang mit den Diebstählen aus Einkaufskörben gemacht haben! Zumeist befanden sich die persönlichen Dokumente, wie der Personalausweis oder die Gesundheitskarte mit in der Geldbörse. In einigen Fällen hoben die Täter bereits wenige Minuten nach dem Diebstahl mit den Geldkarten der Geschädigten bis zu 2.500 Euro Bargeld ab. Auf den Überwachungsvideos der Bank ist der Täter in mehreren Fällen ein etwa 30-jähriger Mann, der sein Gesicht mit einem Mund-Nasenschutz, einer Sonnenbrille und einem Basecap verdeckt. Die Polizei warnt eindringlich: Seien Sie wachsam und lassen Sie niemals Ihre Taschen und Geldbörsen unbeaufsichtigt! Bewahren Sie auf keinen Fall den PIN für Ihre Geldkarten zusammen mit diesen im Geldbeutel auf! Sobald Sie den Verlust Ihrer Geldkarten bemerkten, lassen Sie sofort Ihre Karte sperren, um unberechtigte Abhebungen zu verhindern und zeigen Sie den Diebstahl bei der Polizei an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell