Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei stellt 16-Jährigen mit elterlichem Audi

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte in der Donnerstagnacht (11.12., 03.55 Uhr) den bis dahin unbekannten Fahrer eines Audi auf dem Stadtring Kattenstroth zu überprüfen, als dieser mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wiedenbrücker Straße fuhr. Die Beamten gaben in der Folge Anhaltesignale, die der Audi-Fahrer allerdings ignorierte und mit unvermindert hoher Geschwindigkeit weiterfuhr. Hierbei missachtete der Audi-Fahrer auch die rotlichtzeigende Ampel an der Kreuzung Stadtring Kattenstroth/ Wiedenbrücker Straße/ Kiebitzstraße.

Eine sich dann anschließende Verfolgungsfahrt auf der Kiebitzstraße, Hans-Böckler-Straße und Im Heidkamp endete nach kurzer Zeit auf der Rhedaer Straße. Polizeikräfte hielten den Audi-Fahrer an. Am Steuer saß ein 16-jähriger Jugendlicher, der das Auto seiner Eltern nutzte. Personen wurden durch die Fahrweise des Jugendlichen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht gefährdet.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der genutzte Audi sichergestellt und durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert. Gegen den 16-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verkehrsdelikte ein.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
