Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer beraubt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Ein 44-jähriger Radfahrer wurde nach eigenen Angaben am Mittwochmittag (10.12., 12:00 Uhr) in der Eickhoffstraße von einem bislang unbekannten Täter beraubt.

Den Angaben nach fuhr der 44-Jährige mit seinem Fahrrad über den Platz am Kaiserquartier. In dem Durchgang zur Friedrich-Ebert-Straße sei er von einer unbekannten männlichen Person geschubst worden und kam zu Fall. Er wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Täter entriss ihm daraufhin einen Geldschein, den der Gütersloher in der Hand gehalten hatte, und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Mann soll eine Baseballcap getragen haben und hatte einen Schnauzbart.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu einer auffälligen Person im Bereich des Kaiserquartiers machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell