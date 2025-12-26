POL-COE: Kreis Coesfeld/ Landrat besucht Wachen an Heiligabend
Coesfeld (ots)
Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr besuchte auch dieses Jahr mit Abteilungsleiter Thomas Eder, dem Personalratsvorsitzenden Kai Hartweg sowie Christian Sommer als Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/ Einsatz an Heiligabend (24.12.25) die drei Polizeiwachen Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen sowie die Leitstelle. Die diensthabenden Polizisten freuten sich über die wertschätzende Geste und die Möglichkeit, sich auszutauschen.
