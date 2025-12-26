POL-COE: Kreis Coesfeld/ Landrat besucht Wachen an Heiligabend

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Adam-Stegerwald-Straße an Heiligabend (24.12.25) in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Zwischen 14.30 Uhr und 21.20 Uhr hebelten die Täter zunächst ein Küchenfenster und im weiteren Verlauf eine Wohnungstür auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

