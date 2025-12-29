Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Schmiedekamp

Einbruch in Doppelhaushälfte

Coesfeld (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter brachen am 27.12.2025, gegen 17.20 Uhr, in eine Doppelhaushälfte auf dem Schmiedekamp in Senden, Bösensell ein. Hierzu hebelten sie ein bodentiefes Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum. Der Hausbewohner erhielt einen Alarm auf seinem Smartphone und konnte über eine Funktion die Täter sehen und ansprechen. Daraufhin flüchteten die Unbekannten ohne Tatbeute.

Sie können wie folgt beschrieben werden:

- zwei männliche Personen - beide ca. 1,70 m groß - dunkle Haare - und dunkel gekleidet

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell