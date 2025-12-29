POL-COE: Senden, Bösensell, Schmiedekamp
Einbruch in Doppelhaushälfte
Coesfeld (ots)
Zwei bislang unbekannte Täter brachen am 27.12.2025, gegen 17.20 Uhr, in eine Doppelhaushälfte auf dem Schmiedekamp in Senden, Bösensell ein. Hierzu hebelten sie ein bodentiefes Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum. Der Hausbewohner erhielt einen Alarm auf seinem Smartphone und konnte über eine Funktion die Täter sehen und ansprechen. Daraufhin flüchteten die Unbekannten ohne Tatbeute.
Sie können wie folgt beschrieben werden:
- zwei männliche Personen - beide ca. 1,70 m groß - dunkle Haare - und dunkel gekleidet
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.
