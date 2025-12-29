Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Rufdolf-Harbig-Straße

Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Freitag (26.12.2025), in der Zeit von 14.45 Uhr bis 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Rudolf-Harbig-Straße ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke.

Zu möglichem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell