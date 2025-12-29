PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Schlosserstraße
Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 27.12.2025, in der Zeit von 10.50 Uhr bis 11.35 Uhr, den auf der Schlosserstraße in Olfen geparkten grauen Seat Leon eines 36-jährigen Dattelners und flüchtete. Das Auto parkte vorwärts in einer Parktasche vor der dortigen Bäckerei.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
