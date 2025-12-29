Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Schlosserstraße

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 27.12.2025, in der Zeit von 10.50 Uhr bis 11.35 Uhr, den auf der Schlosserstraße in Olfen geparkten grauen Seat Leon eines 36-jährigen Dattelners und flüchtete. Das Auto parkte vorwärts in einer Parktasche vor der dortigen Bäckerei.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

